Inbreker krijgt twaalf maanden cel met uitstel na woninginbraak

06 januari 2020

Ibrahim S. heeft van de rechter in Mechelen een celstraf opgelegd gekregen van twaalf maanden met uitstel. S. werd schuldig bevonden aan een woninginbraak. Opmerkelijk was dat hij na de inbraak een tijdje verbleef in de caravan van zijn slachtoffers. Die stond op de oprit. De bewoners waren op het moment van de inbraak niet thuis. Het was de kleinzoon die de inbraak opmerkte. “Toen hij van school kwam, zag hij een man op de oprit staan. Die man had een ijzeren staaf in zijn handen”, klonk het vorige maand op zitting. De politie werd erbij gehaald en S. werd gearresteerd. Sindsdien zit hij in de gevangenis. De feiten werden niet betwist, de gestolen spullen konden worden gerecupereerd. Rechter Goedele Van den Brande veroordeelde hem naast de celstraf ook nog tot het betalen van een geldboete van 800 euro met uitstel en kende de slachtoffers een schadevergoeding toe.