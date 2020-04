Huis van het Kind deelt knutselpakketten uit aan kansarme gezinnen: “Belangrijk dat kinderen zich kunnen uitleven tijdens vakantie”



Antoon Verbeeck

10 april 2020

08u16 0 Sint-Katelijne-Waver Het Huis van het Kind van Sint-Katelijne-Waver bezorgt aan 63 kinderen een knutselpakket voor een fijne paasvakantie. Het gaat om kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Door de coronacrisis zijn bijna alle kinderen al drie weken thuis van school. Het viel dus niet meteen op, maar maandag begon de paasvakantie. “En vakantie, dat is vrije tijd en spelen”, vindt burgemeester en schepen van Jeugd Kristof Sels (N-VA). “Helaas vallen door de coronamaatregelen kampen weg, zijn speeltuinen gesloten en is het niet mogelijk om bij vriendjes te gaan spelen. Het is echter belangrijk dat kinderen tijdens de vakantie zich kunnen uitleven door spel en creativiteit. Vanuit de sociale dienst kwam er het signaal dat sommige kinderen thuis niet voldoende materiaal hebben om thuis aan de slag te gaan.”

Voor deze kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben, heeft het Huis van het Kind een knutselpakket samengesteld. Daarin zitten onder meer papier, lijm, stiften, plakkertjes, kleurplaten, kleurtjes, wasco’s, bellenblazers, origamipapier, knutselstokjes en fluitjes. Vandaag bezorgt de sociale dienst van de gemeente de pakketten aan huis bij 63 kinderen uit 26 gezinnen.