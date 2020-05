Hondenlosloopzone in tuin van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth: “Bezoekers kunnen nu hun viervoeter meebrengen” Els Dalemans

20 mei 2020

19u06 1 Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver telt voortaan vier hondenlosloopzone. Het nieuwe bevindt zich achter woonzorgcentrum Sint-Elisabeth en werd woensdag officieel geopend.

“De nieuwe hondenlosloopzone is ongeveer 2.000 vierkante meter groot. We bakenden deze zone af onder de bomen in de tuin van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth. We hebben er bewust voor gekozen om deze bomen te laten staan. De honden hebben zo meer uitdaging en speelmogelijkheden, de baasjes kunnen in de zomer genieten van de schaduw terwijl hun dieren ravotten”, zegt schepen van dierenwelzijn An Coen.

Mindervaliden

“De toegang van de nieuwe hondenlosloopzone bevindt zich tegenover de petanquebanen, het perceel is ook toegankelijk voor mindervaliden. Dat laatste was voor ons erg belangrijk, want zo kunnen ook alle bewoners van het woonzorgcentrum er terecht. Zij kunnen bijvoorbeeld met hun bezoekers, die de hond meebrengen, in het gebied gaan wandelen.”

Deze nieuwe hondenlosloopzone is het vierde in Sint-Katelijne-Waver, de andere drie vind je aan het kerkhof van Elzestraat, aan het Sint-Michielskasteel en aan het Pasbrugbos. De gemeente plant een vijfde langs de Kruisweglei in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.