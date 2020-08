Herstellingswerken op middenstrook IJzerenveld: “Werken duren tien dagen” Antoon Verbeeck

04 augustus 2020

12u20 0

In de IJzerenveld zijn vandaag herstellingswerken gestart. De klinkers in de middenstrook tussen de Putsesteenweg en de Borgersteinlei zijn op verschillende plaatsen danig verzakt. Tijdens de werken, die tien dagen duren, moet het verkeer omrijden. “Het begin van het IJzerenveld zal afgesloten zijn tussen de Putsesteenweg en de Borgersteinlei. Deze beide kruispunten blijven wel open voor het verkeer. Tijdens de werken is het niet mogelijk om te parkeren in de werfzone. Autoverkeer volgt een omleiding via Putsesteenweg, R6 en Berlaarbaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel blijven passeren. Als alles volgens plan verloopt, kan de straat op vrijdag 14 augustus weer open voor alle verkeer”, deelt de gemeente mee.