Heilig Hartschool zwaait leerlingen uit met drive-through proclamatie: “Een fijne manier om afscheid te nemen”



Antoon Verbeeck

30 juni 2020

In deze coronatijden moet men creatief zijn op school, en dat is op de laatste maandag van het schooljaar niet anders. Een mooi voorbeeld is de Heilig Hartschool in Sint-Katelijne-Waver, dat een proclamatie voor de zesdejaars organiseerde via een drive-through. “Zoals ieder jaar keken de leerlingen uit naar het afsluiten van het schooljaar met een groot feest, de proclamatie. Jammer genoeg gooide corona roet in het eten. Gelukkig voor hen hebben de leerkrachten van het zesde leerjaar er alles aan gedaan om de 33 leerlingen op een fijne manier afscheid te laten nemen van hun school”, vertelt schooldirecteur Mathias Van Beersel. “Op afgesproken tijdstippen konden de leerlingen met hun ouders naar school komen voor hun getuigschrift. Een gepersonaliseerde goodiebag vol verrassingen werd aangeboden door de ouderraad. De leerkrachten hadden de ouders gevraagd om auto’s en fietsen te versieren, en dat deden ze super goed, leuk om te zien. Zo werd het toch nog een feest.”