Heilig Hartschool vervoert juf Karin met bakfiets naar voorlaatste schooldag Antoon Verbeeck

29 juni 2020

16u17 3 Sint-Katelijne-Waver Leerkracht van de Heilig Hartschool in Sint-Katelijne-Waver Karin Jennis (60) heeft morgen nog een halve schooldag te gaan en mag dan op pensioen. Collega’s en leerlingen namen vandaag al afscheid van Karin, die 41 jaar actief was in de school.

35 jaar lang nam ze het derde leerjaar voor haar rekening. “Toen mijn echtgenoot vanmorgen om 6 uur zei dat het tijd was om op te staan, had ik wel een vermoeden dat er iets ging gebeuren”, lacht Karin. “Niet veel later stonden vijf collega’s hier met een bakfiets voor mijn deur.” Karin en haar collega’s gingen eerst met de fiets richting de lokale bakker voor een kopje koffie. Daarna deden ze een rondje langs de verschillende klasbubbels, die zich hadden verspreid over de parking aan de school en elk iets hadden voorbereid voor juf Karin. “De laatste maanden vreesde ik dat mijn afscheid één in mineur ging zijn. Ik ben heel blij dat ik de laatste weken toch nog bij de kinderen kon zijn. Dit afscheid doet deugd. Morgen word ik nog een half dagje hier op school verwacht en daarna roept mijn pensioen. Met drie kleinkinderen ga ik wel weten wat te doen.”