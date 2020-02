Heilig-Hartschool Elzestraat eindigt verkeersactie met fluodag Antoon Verbeeck

18 februari 2020

In de Heilig-Hartschool in de Katelijnse kern Elzestraat werd vandaag de ‘Helm op, fluo top’-actie afgesloten. De actie, die in heel de provincie tussen de herfst- en krokusvakantie liep, wil kinderen doen aansporen om fluo te dragen in het verkeer en een helm bij het fietsen. Het comité veiligheid en verkeer, een samenwerking van ouders en leerkrachten, sloot deze sensibiliseringsactie af met een fluodag. “We hebben aan alle kinderen gevraagd om vandaag in fluo naar school te komen. Elke klas gaat nu een mister en miss fluo kiezen en verkeersmascotte Zeppos is aanwezig voor een fotomoment met onze leerlingen”, aldus lid van de ouderraad Wim Verhaegen.