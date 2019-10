Guy Henderickx verkozen als voorzitter van Open Vld Sint-Katelijne-Waver



Antoon Verbeeck

21 oktober 2019

11u28 0 Sint-Katelijne-Waver Open Vld Sint-Katelijne-Waver heeft een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter. Guy Henderickx kreeg voor het voorzitterschap de unanieme steun van de bestuursleden. Hij was sinds begin 2018 al waarnemend voorzitter.

Guy is 60 jaar en woont in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Hij is oud-voetbeller bij KV Mechelen en was ook een tijdje jeugdtrainer bij KSK Wavria. “Ik ben enorm trots dat ik onze sterke ploeg de komende drie jaar mag leiden,” zegt Henderickx. “Het gaat erg goed met onze lokale afdeling. We voeren, samen met onze kartelpartners sp.a en SKW+, een sterke oppositie. Sinds begin dit jaar hebben wel al 61 eigen voorstellen en agendapunten voorgelegd aan de gemeenteraad. We voeren ook constructief oppositie, en dat wordt duidelijk gesmaakt door onze inwoners.”

Lore Roelandts, het jongste gemeenteraadslid, is de nieuwe ondervoorzitter van de Katelijnse liberalen. Thomas Marien, ook gemeenteraadslid, is de nieuwe politiek secretaris. Verder kan het kernbestuur blijven rekenen op vertrouwde krachten als Jos Jacobs (penningmeester) en Ilse Huysmans (secretaris).

