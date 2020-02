Grote ontgraving op kerkhof Pasbrug-Nieuwendijk: 750 van 1.931 graven krijgen waarschuwingsbordje Antoon Verbeeck

15 februari 2020

14u24 0 Sint-Katelijne-Waver Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver start volgend jaar met een grote ontgraving van het kerkhof op Pasbrug-Nieuwendijk. Het gaat om 750 graven nissen en urnenkelders waarvan de concessie verlopen is.

Sinds begin deze maand staan er aan de rustplaatsen aankondigingsbordjes. “Op de begraafplaatsen van het Centrum, Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Elzestraat vonden de voorbije jaren grote ontgravingen plaats. Sindsdien kijkt het gemeentebestuur jaarlijks na welke graven, nissen en urnenkelders het einde van hun concessie naderen. Wanneer dit het geval is, plaatst het gemeentebestuur gedurende een jaar een bordje om de nabestaanden in te lichten. Zij hebben gedurende deze periode de tijd om de concessie te verlengen, het stoffelijk overschot te verplaatsen of te kiezen voor thuisbewaring in een asurne”, klinkt het. Nabestaanden hebben tot eind januari 2021 de tijd om actie te ondernemen. Het kerkhof van Pasbrug-Nieuwendijk telt in totaal 1.931 graven. Voor meer info neemt u contact op met de dienst burgerlijke stand van Sint-Katelijne-Waver.