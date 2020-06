Grote flessen lachgas in beslag genomen Tim Van Der Zeypen

18 juni 2020

19u15 0

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte) waarschuwt voor de gevaren van lachgas. “Bij meerdere voertuigcontroles afgelopen week zijn er grote flessen lachgas aangetroffen”, meldt de politiezone. Lachgas wordt meestal gebruikt om ballonnen op te blazen maar steeds vaker gebruiken jongeren dit ook om een kortstondige roes op te wekken. “Het betreft een brandbaar product en het inhaleren is gevaarlijk voor de gezondheid”, aldus de politie. “Het onrechtmatig gebruik is dan ook verboden.” Alle aangetroffen flessen lachgas werden in beslag genomen. Elke gebruiker kreeg ook een GAS-boete.