Groenten- en fruitveiling BelOrta genomineerd voor award van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen Antoon Verbeeck

05 juni 2020

Groenten- en fruitveiling BelOrta is het tweede bedrijf dat genomineerd is voor de Prijs Ondernemen 2020 van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. De komende vier weken zal Voka – KvK Mechelen-Kempen negen awards uitreiken. Eén in elke Voka Lokaal-afdeling.Voor Mechelen gaat de award naar BelOrta. “Deze prijs verrast mij. Maar de erkenning doet enorm veel deugd. Ik spreek uit naam van het managementteam en onze 400 medewerkers. Maar ook in naam van de 1.050 groenten– en fruittelers. Ze hebben deze prijs allemaal verdiend”, zegt Philippe Appeltans, CEO van BelOrta. “We zijn er al sinds 1905 en dat maakt van ons een duurzame onderneming. We verdelen intussen al meer dan 170 verschillende soorten groenten en fruit in meer dan 75 landen. Dat Voka dit erkent, doet veel deugd.” BelOrta is meteen ook genomineerd voor dé Prijs Ondernemen. Die maakt Voka op 17 september bekend. Vanaf 1 juli kan iedereen zijn stem uitbrengen via deze link.