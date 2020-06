Groentemuseum ‘t Grom heeft kampeerwagenterrein als buur: “Een schot in de roos” Antoon Verbeeck

18 juni 2020

13u16 0 Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver heeft aan groentemuseum ‘t Grom een tweede kampeerwagenterrein geopend. Het eerste kampeerwagenterrein opende twee jaar geleden aan het gemeentehuis. De vier staanplaatsen zijn regelmatig bezet, waardoor een tweede kampeerwagenterrein meer dan welkom was.

“’t Grom is de ideale locatie”, zegt burgemeester en schepen van Toerisme Kristof Sels (N-VA. “Je kampeert er aan twee 300 jaar oude hoeves, open velden, vijvers en de prachtige tuinen van ’t Grom, een van de toeristische trekpleisters van onze gemeente. De fietsostrade ligt op enkele honderden meters. Voor kampeerders met de fiets, is deze plek de ideale uitvalsbasis voor een bezoekje aan Mechelen, Antwerpen en Sint-Katelijne-Waver.”

Nummerplaten

Het kampeerwagenterrein telt vier plaatsen en het gebruik is gratis. “Het was een fantastische voorzet van de gemeente om campers te verwelkomen aan de Midzelen. We hadden er zelf niet aan gedacht, maar het blijkt nu al een schot in de roos”, vertelt Maarten Jacobs, directeur-conservator van ‘t Grom. “Elke ochtend zien we weer nieuwe kampeerders staan, met ook Franse, Duitse en Nederlandse nummerplaten. Zo zetten we onze groentestreek internationaal op de kaart. En hopelijk lopen ze allemaal ons museum eens binnen. Zo is ook de Midzelen weer vol van leven.”

Alle info over kamperen aan ‘t Grom vindt u www.tgrom.be/kamperen.