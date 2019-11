Groente- en fruitveiling BelOrta wil peren populair maken bij Chinezen Antoon Verbeeck

18 november 2019

Sint-Katelijne-Waver Groente- en fruitveiling BelOrta uit Sint-Katelijne-Waver is momenteel in China reclame aan het maken voor de Conference-peren. BelOrta vertrok vandaag, onder andere met Prinses Astrid en andere Belgische bedrijven, op handelsmissie richting Azië. Een promotiecampagne en nieuwe verpakking moeten de Chinezen overtuigen om peren te eten.

BelOrta-producenten produceren jaarlijks meer dan 90.000 ton aan Conference-peren van voor binnenlandse en buitenlandse consumenten. Sinds 2018 groeit ook de interesse van de Chinese consument voor deze fruitsoort, met een gestage groei van de uitvoercijfers richting China als gevolg. “Dat is niet alleen een gunstige evolutie, maar ook een noodzakelijke”, zegt Glenn Sebregts, verantwoordelijke Marketing bij BelOrta. “Want de Russische importban op Europese versproducten in 2014 heeft ook de Belgische perenindustrie zware klappen toegebracht. We zijn dan ook heel blij met deze handelsmissie die zal helpen om onze peren in de kijker te zetten in China en zo nieuwe consumenten aan te spreken.”

Rode verpakking

De deelname aan de handelsmissie is een onderdeel van de bredere promotiecampagne waarmee BelOrta de exportinitiatieven naar de Chinese markt ondersteunt. “Dat gebeurt via verscheidene vakbeurzen, een omvangrijke degustatiecampagne en uitgebreide promotiematerialen op de winkelvloer. Er volgt ook een reeks tastingsacties op de winkelvloer, verspreid over de dichtstbevolkte Chinese steden zoals Shanghai en Peking.” Daarnaast heeft BelOrta ook een nieuwe exportverpakking ontwikkeld. “Deze opvallende rode verpakking bezorgt de Conference-peren onmiddellijke herkenbaarheid. Bovendien zorgt het kleiner formaat van de doos voor een korte doorlooptijd en dus een absolute garantie op versheid.” Momenteel heeft BelOrta ook plannen om een aantal groenten te introduceren. “Daarmee staan we alvast klaar om de komende jaren de veelzijdige Belgische groenten- en fruitexpertise verder op de Chinese kaart te zetten”, klinkt het.