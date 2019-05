Gezocht: imker voor eerste gemeentelijke bijenkast Antoon Verbeeck

27 mei 2019

Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver zoekt imkers die zich willen inzetten voor de gemeentelijke bijenkasten. In de eerste plaats zoeken ze een imker voor de nieuwe bijenkast aan het Pasbrugbos. “Als bijenvriendelijke gemeente legden en leggen we heel wat bloemenweides aan. Deze zijn een paradijs voor de bij. In totaal zijn er al vier bloemenweides: de vlindertuin en de fruitboomgaard in het Sint-Michielspark, het ‘bij-zonderplekje’ langs de Valkstraat en de bloemenweide aan het Pasbrugbos. We willen onze inwoners betrekken bij onze bijenvriendelijke acties en per bloemenweide willen we, indien mogelijk, een bijenkast plaatsen. De zorg ervoor geven we in handen van een hobby-imker”, klinkt het. Geïnteresseerden moeten zich voor 31 mei aanmelden bij de gemeente via dierenwelzijn@skw.be.