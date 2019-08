Gezocht: ideeën voor meerjarenplan van Sint-Katelijne-Waver Els Dalemans

21 augustus 2019

15u40 0 Sint-Katelijne-Waver Inwoners van Sint-Katelijne-Waver kunnen nu zaterdag 24 augustus ideeën voor hun gemeente lanceren tijdens ‘SKW zaait’. “We kregen al 25 voorstellen van inwoners en verenigingen, maar nieuwe ideeën zijn nog steeds meer dan welkom”, zegt burgemeester Kristof Sels.

“Net als elke andere gemeente, werkt ook Sint-Katelijne-Waver aan de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. We willen onze inwoners en verenigingen de kans geven om ook hun ideeën te vertellen, zodat deze mogelijk mee in ons plan verwerkt kunnen worden. De voorbije weken kregen we al vijfentwintig voorstellen, die worden zaterdag verder toegelicht aan onze inwoners en raadsleden.”

“Het gaat om heel uiteenlopende voorstellen: onze voetbalclubs vragen om kunstgrasvelden aan te leggen, één inwoonster vraagt om humusatie bespreekbaar te maken en iemand anders vraagt weer om te blijven investeren in projecten in de derde wereld....”

“Tijdens ‘SKW zaait’ kunnen inwoners hun idee toelichten, verder geven wij informatie over de financiële toestand van de gemeente, een beeld van wat er allemaal komt kijken bij de aanleg van rioleringen in een straat, een overzicht van de inspraakmogelijkheden voor de burgers, informatie over hoe inwoners beleidsbeslissingen kunnen raadplegen op de gemeentelijke website...”

Familienamiddag

“Bovenop al die informatie, willen we van ‘SKW zaait’ ook een leuke familienamiddag maken. Er zullen activiteiten zijn voor jong en oud: een bureaustoelrace, een kampioenschap tikkertje, en de nodige hapjes en drankjes.”

‘SKW zaait’, op zaterdag 24 augustus van 14 tot 17 uur op het binnenplein van het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver. Wie een idee heeft en dit graag wil presenteren tijdens “SKW zaait’, kan contact opnemen via skwzaait@skw.be of op het nummer 015 30 50 59.

Meer over SKW

politiek

Sint-Katelijne-Waver