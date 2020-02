Gerecht wil ook broer verhoren na vechtpartij op kermis TVDZM

14 februari 2020

De rechter in Mechelen heeft voorlopig nog geen uitspraak gedaan in een vechtpartij op de kermis van Sint-Katelijne-Waver. In september 2018 ontaardde een hevige discussie tussen een foorkramer en een 23-jarige man uit Open in een vechtpartij. Volgens het parket ging de twintiger volledig door het lint omdat de foorkramer de attractie niet wou stilzetten. “Mijn nichtje was bang”, zei hij op zitting. De foorkramer kreeg klappen en vroeg een schadevergoeding, het parket eiste een celstraf van zes maanden en een geldboete van 400 euro. “Maar ik heb niemand geslagen”, klonk het. “Mijn broer heeft geslagen. Ik heb enkel geroepen dat mijn nichtje in gevaar was.” Voor de rechter nu uitspraak wil doen, vroeg ze een bijkomend onderzoek. Ze vroeg aan het parket om de broer van de twintiger op te sporen en te verhoren. Op 3 juni wordt de zaak verdergezet.