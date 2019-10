Gemeenteraadsleden Tom Ongena (Sint-Katelijne-Waver) en Wim Van der Donckt (Bonheiden) vertegenwoordigen regio op hoger politiek niveau Antoon Verbeeck

02 oktober 2019

15u39 0 Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver en Bonheiden zullen voortaan vertegenwoordigd zijn in respectievelijk het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Liberaal en gemeenteraaslid van Sint-Katelijne-Waver Tom Ongena maakt zijn debuut op Vlaams niveau, terwijl N-VA’er Wim Van der Donckt, raadslid in Bonheiden, zijn rentree maakt in de kamer.

Door de vorming van de nieuwe Vlaamse regering en de aanstelling van minister-president Jan Jambon zal Bonheidenaar Wim Van der Donckt (54) als eerste opvolger op de kamerlijst de eed afleggen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op donderdag 3 oktober. In maart 2017 werd hij lid van de Kamer als vervanger van Zuhal Demir, die staatssecretaris in de Regering-Michel I werd. Na de val van de regering, in december 2018 verloor Demir haar positie als staatssecretaris en keerde zij terug als kamerlid, ten nadele van Van der Donckt. “In 2017 mocht ik de vrijgekomen plaats van een jonge deerne innemen, nu mag ik een niet zo jonge man meer opvolgen”, lacht Van der Donckt, advocaat van beroep.

“Meerwaarde voor Bonheiden”

De vijftiger is momenteel gemeenteraadslid in Bonheiden. In het verleden was hij ondervoorzitter van de lokale afdeling en in 2013 enkele maanden plaatsvervangend gemeenteraadslid en schepen van Bonheiden, toen zijn partijgenote Karolien Huibers op bevallingsrust was. Hij verdiende ook zijn strepen als arrondissementsvoorzitter. “Mijn terugkeer naar de Kamer is een meerwaarde voor Bonheiden. In de Kamer zit ik dichter bij het politiek centrum van ons land en kan ik de nodige contacten leggen, dit ten voordele van de gemeente én het arrondissement.”

Opnieuw een Katelijnenaar

Voor Katelijnenaar Tom Ongena (44 jaar) wacht een nieuw politiek avontuur. Hij zal voor zijn partij Open Vld voor het eerst zetelen in het Vlaams Parlement. Al is het woord ‘nieuw’ misschien niet op zijn plaats. Ongena was in het verleden woordvoerder van Bart Somers, toen die nog partijvoorzitter was, en is momenteel fractiewoordvoerder van zijn partij in het Vlaams Parlement. Nu Somers na 18 jaar Mechelen uitzwaait voor een rol als Vlaams minister, neemt Ongena zijn plaats in het parlement in. “Ik draai al jaren mee achter de schermen en ik ken het huis. Nu krijg ik de kans om ook voor de schermen mijn ding te doen”, reageert Ongena, voormalig eerste schepen en huidig gemeenteraadslid in Sint-Katelijne-Waver. Het is van gewezen burgemeester Michel Van Dessel geleden dat een Katelijnenaar het tot het Vlaams niveau heeft geschopt. Van Dessel nam in november 1981 afscheid van het Vlaams Parlement. “Dat maakt me uiteraard fier. Het Vlaams Parlement ligt heel dicht bij de steden en gemeenten en is het ideale niveau om regionale zaken op te volgen. Inburgering en Werk zijn thema’s die mij interesseren.” Ongena zal op vrijdag zijn eed afleggen.