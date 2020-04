Gemeentelijke subsidie van 5.000 euro voor Waverse vzw Wintertuin Antoon Verbeeck

16 april 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver kent een subsidie van 5.000 euro toe aan vzw Wintertuin. In ruil mag het gemeentebestuur op jaarbasis tien keer gebruik maken van de locatie in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. “Vzw Wintertuin Ursulinen maakt de waardevolste delen van het Sint-Ursula-Instituut toegankelijk voor het brede publiek. In 2019 ontvingen ze 14.899 bezoekers. Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver ondersteunt de werking van vzw onder meer met een jaarlijkse subsidie van 5.000 euro”, deelt het Katelijnse schepencollege mee. “Het gemeentebestuur maakt regelmatig zelf gebruik van het Sint-Ursula-Instituut, onder andere voor Toast Literair, Open Monumentendag en een welkomstmoment voor nieuwe inwoners.