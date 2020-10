Gemeentelijke scholen maken gebruik van educatieve filmpjes: “Enorm veel voordelen” Antoon Verbeeck

10u20 1 Sint-Katelijne-Waver De acht gemeentelijke scholen van scholengemeenschap ANKER uit Bonheiden, Duffel en Sint Katelijne Waver stappen met 1700 leerlingen in op het digitale leerplatform ‘XNAPDA’

Xnapda is een platform met educatieve filmpjes voor de lagere school. Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar vinden er filmpjes over wiskunde, taal, spelling, wereldoriëntatie en Frans. “Scholengemeenschap ANKER zag, in deze coronatijd, meteen de meerwaarde in van deze extra digitale tool. De voordelen van het platform zijn enorm: zelfstandig leren, tijdbesparing voor de leerkracht, afwisseling en variatie, verhoging van de leermotivatie, snellere resultaten én het is breed inzetbaar met een ruime waaier aan differentiatiemogelijkheden”, klinkt het. Het beheerscomité van de scholengemeenschap gaf graag groen licht voor een online-abonnement. Leuk detail: de Bonheidense Hannelore Van der Leyden, ex-kinderburgemeester, is een van de 10 presentatoren van dit drukbezochte platform.