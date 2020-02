Gemeentelijke documenten voor Katelijnenaars komen voortaan snel en veilig in de mailbox



Antoon Verbeeck

06 februari 2020

11u29 0 Sint-Katelijne-Waver Voortaan kunnen inwoners van Sint-Katelijne-Waver heel wat gemeentelijke attesten en documenten volautomatisch aanvragen van thuis. Ze ontvangen het rechtsgeldige document meteen in hun digitale brievenbus. In totaal gaat het om twintig akten en attesten die, 24 op 24 en 7 op 7 , digitaal kunnen aangevraagd en ontvangen worden.

“Als de burger zich aanmeldt met zijn elektronische identiteitskaart of via de app Itsme, dan kan hij het aangevraagde document meteen downloaden. Een rechtsgeldige elektronische handtekening garandeert de echtheid van de documenten”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA), die bevoegd is voor dienstverlening. De gebruiker kan het document meteen afdrukken, maar het blijft ook drie maanden lang online beschikbaar. “Om de veiligheid te garanderen, zal het document niet rechtstreeks naar het e-mailadres van de aanvrager worden gestuurd. Want wat als die wordt gekraakt? De aanvrager ontvangt in zijn mailbox wel een link naar het document in zijn ‘persoonlijk digitaal dossier’, de federale Ebox en binnenkort ook in het Vlaams Burgerprofiel. ”, zegt schepen Digitalisering Sven Verelst (CD&V).

Tijdsbesparing

Eén van de zaken die voortaan op deze manier kunnen worden aangevraagd, is het uittreksel uit het strafregister. “Dit document wordt veruit het meest aangevraagd van allemaal. Meer dan duizend per jaar. Voor al deze mensen zal deze nieuwe manier van werken nu een hele tijdsbesparing opleveren. Ook de afhandeling van model 2, waar advies van de politie nodig is, verloopt volledig digitaal”, aldus de burgervader. “Als gemeente besparen we heel wat tijd nu deze zaken digitaal verlopen. Al enkele jaren zetten we hoog in op het digitaliseren van onze dienstverlening. We hebben nu opnieuw een belangrijke stap gezet”, besluit de schepen.