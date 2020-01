Gemeentehuis heeft onthaal- en snelbalie: “Inwoners in een wip helpen” Antoon Verbeeck

02 januari 2020

10u05 0 Sint-Katelijne-Waver Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver introduceert een onthaal- en snelbalie in haar werking. Om de burger nog vlotter en sneller te bedienen, werkt het gemeentehuis voortaan met deze balie. Bezoekers van het gemeentehuis kunnen er terecht voor alle diensten en producten die slechts enkele minuten tijd vragen.

“Voor sommige diensten en producten kunnen we onze inwoners in een wip helpen. Een bezoeker van het gemeentehuis verliest soms meer tijd in de wachtruimte dan dat hij aan het loket zit. Dat willen we niet langer. Voor heel wat ‘snelle’ zaken helpen onze medewerkers aan de onthaal- en snelbalie hen meteen verder”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA). De balie ontfermt zich onder andere over het wijzigen van het adres op de identiteitskaart, een wijziging van de pincode, het afhalen van het rijbewijs en de verkoop van vuilniszakken. “Als blijkt dat er toch meer tijd nodig is om een bezoeker te helpen, dan zullen de medewerkers van de onthaal- en snelbalie meteen een afspraak vastleggen met de juiste dienst”, besluit Sels.

De onthaal- en snelbalie heeft ruimere openingsuren dan de diensten. Zo is ze elke weekdag open van 8 tot 12.30 uur en in de namiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Op dinsdag kan je er tot 20 uur terecht. Vrijdagnamiddag is de balie gesloten.