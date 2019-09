Gemeentehuis en zes andere bedrijven openen de deuren tijdens Open Bedrijvendag Antoon Verbeeck

27 september 2019

In Sint-Katelijne-Waver openen zeven bedrijven de deuren voor Open Bedrijvendag, op zondag 6 oktober. De deelnemende bedrijven zijn BelOrta, Euro Pool System, Lux Spas, De Ceuster nv, Wim Verhuur en Siergrassenkwekerij Gernée. Ook het gemeeente ontvangt die dag bezoekers. Vorig jaar kreeg het gemeentehuis een grondige opknapbeurt. Sindsdien huizen zowel de gemeentediensten, het OCMW als het wijkteam van politie in het gebouw. Bezoekers krijgen meer informatie over de dienstverlening in de verschillende diensten, het wagen- en machinepark en de evolutie van besluitvorming. Wie het gemeentehuis bezoekt, kan deelnemen aan een wedstrijd en maakt kans op skwinkelbonnen ter waarde van 25 euro. Het volledige programma van Open Bedrijvendag vindt u op www.openbedrijvendag.be.