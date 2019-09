Gemeentebestuur bestudeert overdracht gemeentescholen Wannes Vansina

03 september 2019

14u10 0 Sint-Katelijne-Waver Samen Anders verzet zich tegen het “plan” van het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver om de drie gemeentescholen over te hevelen naar een ander onderwijsnet. Volgens burgemeester Kristof Sels (N-VA) doet de oppositiepartij aan paniekzaaierij. “We bestuderen gewoon alle opties.”

Sint-Katelijne-Waver telt drie basisscholen: GLOC, Octopus en Dijkstein. Samen vangen 120 leerkrachten bijna 1.400 leerlingen op. De scholen afstoten is volgens Samen Anders geen goed idee.

“Ook bij het begin van de vorige legislatuur heeft dit idee even op tafel gelegen, maar toen hebben we resoluut gekozen voor een andere aanpak, namelijk meer investeringen in onze scholen en in nieuwe klassen. In de voorbije bestuursperiode hebben we daarom een zware inhaaloperatie gedaan. Eerst 3 miljoen euro Katelijns belastinggeld investeren en het dan gratis overdragen aan een ander net, getuigt van slecht bestuur”, zegt voormalig Onderwijsschepen Ronny Slootmans.

Schoonmaak

Volgens Sels zaait Samen Anders paniek. “We zijn bezig met de opmaak van ons meerjarenplan. Daarbij schuwen we geen taboes. Alle mogelijke uitbestedingen en efficiëntiewinsten passeren de revue, dus ook de scholen. Dit is dus niet meer dan een gerucht, zoals er vele zijn. Zo hadden de vakbonden al horen waaien dat we de schoonmaak gingen afschaffen.”

Eind dit jaar moet er een meerjarenplan zijn. “De komende maanden zullen we knopen doorhakken. Als we een beslissing nemen, dan zal dat grondig zijn voorbereid en met de nodige mensen zijn besproken”, besluit de burgemeester. Onderwijsschepen Sarah De Keyser (CD&V) treedt hem bij. “We herbekijken alles met een wit blad en denken erover na in samenspraak met de directies. Jammer dat dit zo wordt opgeblazen.”