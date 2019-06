Gemeente wil geen sigaretten meer zien tijdens sport- en speelevenementen Antoon Verbeeck

20 juni 2019

Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver schaart zich achter ‘Generatie rookvrij’. Zo engageert het zich om jongeren te laten opgroeien in een rookvrije omgeving. Concreet wil het gemeentebestuur ervoor zorgen dat tegen eind volgend jaar op alle gemeentelijke speel- en sportterreinen en speel- en sportevenementen geen sigaret meer te zien of te ruiken is.

“Op veel plekken waar kinderen en jongeren komen, wordt er nog steeds gerookt. Nochtans hebben zij het recht om rookvrij op te groeien, om te kunnen spelen en zich te amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt. Daarom hebben we beslist om ons te scharen achter Generatie Rookvrij”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA), bevoegd voor het jeugdbeleid. “We zullen een positieve sensibiliseringscampagne voeren. Aan de hand van vlaggen en spandoeken roepen we bezoekers van onze speel- en sportevenementen op om niet te roken. Bij speel- en sportterreinen hebben we informatieborden geplaatst”, vult schepen van Gezondheidsbeleid Sarah De Keyser (CD&V) aan. Generatie rookvrij is een initiatief van Kom op tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker.