Gemeente Sint-Katelijne-Waver nu ook op Instagram te vinden Antoon Verbeeck

05 juni 2020

13u01 0

Na Facebook, Twitter en buurtnetwerk Hoplr start de gemeente Sint-Katelijne-Waver met het gebruik van Instagram. Deze keuze past in het citymarketingplan dat het gemeentebestuur de komende maanden zal uitwerken. “Via Instagram willen we de mooie plekken en activiteiten van onze gemeente in de kijker plaatsen. We roepen dan ook al onze inwoners op om ambassadeur te worden van Sint-Katelijne-Waver en foto’s en filmpjes te delen met #skwleeft, #2860 en #2861”, klinkt het. De leukste foto’s komen terecht in het infoblad Uw gemeente van september. Iedereen kan Sint-Katelijne-Waver volgen via @gemeentesintkatelijnewaver.