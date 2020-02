Gemeente schrapt ‘Boeferbos’ als toekomstige naam voor militair domein: “Naam schoot in het verkeerde keelgat” Antoon Verbeeck

05 februari 2020

10u53 0

Het voormalige militair domein in Sint-Katelijne-Waver krijgt dan toch niet de naam Boeferbos. De benaming zou te denigrerend zijn, klinkt het bij het lokale bestuur. Nochtans werd de naam gekozen uit 92 voorstellen. In november konden buurtbewoners kiezen uit drie namen: Boeferbos, Moermansbos en Zavelenbergbos. “Boeferbos kreeg de meeste stemmen, maar meteen na het infomoment kregen we heel veel reacties op die keuze.

De naam schoot vooral in het verkeerde keelgat bij militairen. Heel wat mensen zouden zich geschoffeerd voelen en dat willen we uiteraard niet”, aldus burgervader Kristof Sels (N-VA) op de laatste gemeenteraad. Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos gaat de gemeente nu een nieuwe naam zoeken. De uiteindelijk keuze ligt bij het agentschap, dat opnieuw een inspraakmoment zal organiseren voor de buurtbewoners.