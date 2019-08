Gemeente overweegt alternatief voor alweer afgelaste zomerkermis Wannes Vansina

23 augustus 2019

15u21 0 Sint-Katelijne-Waver De gemeente Sint-Katelijne-Waver overweegt een alternatief voor de traditionele zomerkermis in Elzestraat. Die had komend weekend moeten plaatsvinden, maar gaat niet door.

“Vorige week hebben drie van de vier kermiskramers ons laten weten dat ze het niet zagen zitten om op de zomerkermis te staan. Daarop haakte ook de vierde af”, zegt schepen van Feesten en Evenementen Eric Janssens (CD&V).

Het is niet de eerste keer dat de zomerkermis wordt afgelast. Hij trekt dan ook een pak minder volk dan jaren terug. “We moeten bekijken of we de kermis nog nieuw leven in zullen blazen of beter kiezen voor een ander evenement”, aldus de schepen. De kermis is het voorjaar in Elzestraat is wél een succes en die blijft dus sowieso.