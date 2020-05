Gemeente organiseert huwelijken in openlucht Tim Van Der Zeypen

24 mei 2020

18u15 0 Sint-Katelijne-Waver Trouwen in openlucht? Dat kan vanaf gisteren in Sint-Katelijne-Waver. “Een primeur voor onze gemeente”, reageert burgemeester Kristof Sels (N-VA). Zaterdag beten twee koppels de spits af.

Om de verspreiding van het coronavirus zo beperkt mogelijk te houden, kan er in Sint-Katelijne-Waver sinds zaterdag worden getrouwd in openlucht. “Tenzij het weer dit niet natuurlijk zou toelaten”, zegt Sels. “Als het regent, zullen de huwelijken doorgaan in het gemeentehuis. Elke ochtend van het huwelijk zal dit worden besproken met het koppel en worden beslist zodat ze zich indien het wat frisser is, alsnog kunnen voorbereiden.”

De gemeente ontwikkelde door de coronacrisis speciaal voor de huwelijken een draaiboek. Hierdoor kan de social distancing op elke moment worden gegarandeerd. Bij het binnenkomen in het gemeentehuis, om vervolgens naar het binnenplein van het gemeentehuis te gaan waar de trouwceremonie plaatsvindt, wordt wel gevraagd om de handen te ontsmetten met desinfecterende handgel.

Felicitaties vanop afstand

Na afloop van de huwelijksceremonie mag er nog steeds worden gefeliciteerd maar moeten de coronamaatregelen wel blijven worden gerespecteerd. Recepties mogen voorlopig nog niet. “Ik zeg vaak dat je als burgemeester het privilege hebt om het koppel als eerste te mogen feliciteren. Dat is door corona helemaal anders maar wel nog steeds mogelijk. Alleen vanop afstand”, aldus burgemeester Sels.

De gemeente zag de afgelopen weken door de coronacrisis wel wat minder huwelijken worden voltrokken in vergelijking met andere jaren. Er waren naar verluidt ook enkele uitstellen naar latere data. “Het trouwseizoen zal dus wat later starten dan anders”, klinkt het nog. De eerste reacties op de openluchthuwelijken waren in ieder geval erg positief. “Ze vonden het allemaal heel plezant”, besluit burgemeester Sels.