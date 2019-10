Gemeente ontvangt 1,8 miljoen euro extra van Vlaanderen: “Blijven investeren, zonder belastingverhoging” Antoon Verbeeck

24 oktober 2019

10u14 0 Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver zal in de komende jaren 1,8 miljoen euro extra krijgen van de nieuwe Vlaamse regering, dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Ongena (Open Vld) opvroeg. Het oppositieraadslid rekent er dan ook op dat de meerderheid in hun meerjarenbegroting blijven kiezen voor investeringen, zonder belastingverhogingen.

Het grootste deel van deze extra Vlaamse middelen gaat naar het verlagen van de pensioenfactuur van gemeenten en naar gemeenten die over heel wat open ruimte beschikken. “Onze gemeente zal dankzij deze twee nieuwe geldstromen tussen 2020 en 2025 1,8 miljoen euro extra krijgen: ongeveer 100.000 euro als bijdrage voor de pensioenlasten en 1,7 miljoen euro voor de open ruimte,” zegt Ongena, die in Sint-Katelijne-Waver in de gemeenteraad fractieleiders is voor SAMEN ANDERS. “De subsidies van Vlaanderen aan onze gemeente stijgen daardoor in de komende jaren met maar liefst 31 procent. Door het vele extra geld dat de gemeente nu zal krijgen, hoop ik dat N-VA en CD&V dit beleid verder zetten. Na de nieuwe belasting op masten, die al werd ingevoerd, denkt men blijkbaar ook aan andere belastingverhogingen die ook de gezinnen zullen treffen. Bovendien liggen er domme besparingen op tafel. Gelet op het vele extra Vlaamse geld is het duidelijk dat deze ingrepen niet nodig zijn.”

Geen belastingverhoging

Burgervader Kristof Sels (N-VA) zegt tevreden te zijn met de extra subsidie. “Maar het is niet zo dat we het geld meteen kunnen spenderen. Het geld komt binnen in verschillende schijven, waarvan het zwaartepunt op het einde van de legislatuur ligt”, legt Sels uit. “Een belastingverhoging komt er sowieso niet en we gaan heel veel investeren, onder andere in een nieuwe fuif- en evenementenzaal en een vernieuwing van de dorpskern.”