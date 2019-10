Gemeente investeert 413.000 euro in betere voetpaden Antoon Verbeeck

09 oktober 2019

11u11 0 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft dit jaar 2,6 kilometer voetpaden onder handen genoùen, goed voor een investering van meer dan vierhonderdduizend euro.

De voetpaden werden vernieuwd in Kanadastraat, Bloemenveldweg, Dennestraat en Albertstraat. Momenteel worden ook een aantal asfalteringswerken uitgevoerd in de gemeente. “We gaan in de Kempenarestraat een nieuw voetpad aanleggen tussen de bushalte op de Mechelsesteenweg en de bedrijven LC Packaging en maatwerkbedrijf WEBO. Zo willen we de verkeersveiligheid van de werknemers van beide bedrijven vergroten”, zegt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA).

In Zorgvliet werd de parkeerstrook vernieuwd. De voorbije dagen werden ook asfalteringswerken uitgevoerd in een zijstraat van de Lombaardstraat, een deel van de Fortsesteenweg en een deel van de Duffelstraat. Dit najaar zal ook het fietspad tussen Fortsesteenweg en Goorboslei aan de onpare zijde worden vernieuwd. Als alle werken achter de rug zijn, zal het gemeentebestuur dit jaar 413.126,74 euro geïnvesteerd hebben in het vernieuwen of aanleggen van nieuwe voetpaden.