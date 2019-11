Gemeente gaat geluidsoverlast veilingsite aanpakken na klachten van buren: “Lawaai is soms om gek van te worden” Antoon Verbeeck

12 november 2019

16u45 0 Sint-Katelijne-Waver Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver is van plan om de veilingsite te controleren op geluidsoverlast. Buren van de site trekken al jaren aan de alarmbel en hopen dat er nu eindelijk een einde komt aan de hinder.

Tijdens de laatste gemeenteraad vroeg oppositieraadslid Katrien Willems van Samen Anders naar de acties die het lokaal bestuur reeds ondernam tegen de geluidsoverlast. Ongeveer een jaar geleden werd door het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver een geluidsstudie besteld, waaruit later bleek dat er overschrijdingen waren. Buurtbewoonster Marleen Leemans uit de Kempenarestraat is een van de buren die hinder ondervindt. “Het gaat meestal om een eentonig blaasgeluid, dat zowel overdag als tijdens de nacht kan voorkomen. Bij momenten is het echt extreem. Rijdt de buurman van twee huizen verder het gras af, dan hoor ik dat zelfs niet. Het is soms om gek van te worden.”

Zelf ben ik geen expert en ik heb geen idee wat het geluid veroorzaakt. Komt het van de vele vrachtwagens die hier op en af rijden, de technische installaties op de daken, koelcellen

... ik heb er het raden naar Buurtbewoner Marleen Leemans

Oorzaak?

“Zelf ben ik geen expert en ik heb geen idee wat het geluid veroorzaakt. Komt het van de vele vrachtwagens die hier op en af rijden, de technische installaties op de daken, koelcellen,.... ik heb er het raden naar. Net zoals ik niet zeker weet welk bedrijf op de site nu precies het geluid veroorzaakt”, legt Marleen uit. “Enkele jaren geleden trokken we met een twintigtal buurtbewoners naar de kernraad om het probleem aan te kaarten bij het gemeentebestuur, dat daarna werk maakte van een geluidsstudie. Tijdens de metingen bleef het een tijdje stiller op de site, maar de laatste maanden ondervinden we opnieuw hinder. Zelf woon ik al 37 jaar in de Kempenarestraat, nog lang voor de veilingsite werd uitgebreid. Een verhuis heeft al door mijn hoofd gespookt, maar het zijn leuke buren en de geluidsstudie bracht opnieuw hoop. Maar nu lijkt het wel alsof er na de gemeenteraadsverkiezingen geen actie meer ondernomen werd vanuit het gemeentebestuur.”

Inspectie

“Aan drie actoren op de site werd gevraagd om een actieplan te maken. Een van de actoren heeft daar heel goed op gereageerd, een andere half-en-half en van de derde hebben we weinig nieuws ontvangen. In alle eerlijkheid: wegens een capaciteitsgebrek op onze milieudienst kon de opvolging iets beter verlopen”, zegt schepen van Milieu Joris De Pauw (N-VA). Het lokaal bestuur gaat nu werk maken van een globale inspectie. Het zwaartepunt van die inspectieronde ligt bij de drie grote bedrijven. “Er is ondertussen samengezeten met de milieu-inspectie om de komende maanden de Klasse 1-bedrijven te gaan bezoeken. De doelstelling is om dus ter plaatse te gaan om te kijken welke acties er reeds ondernomen werden tegen geluidsoverlast en wat er nog beter kan. Geluidshinder op industrieel niveau zal echter, net als in heel Vlaanderen, mogelijk wel een problematiek blijven. Daar zijn we ons van bewust.”