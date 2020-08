Gemeente en vzw skwinkel willen samenwerking verlengen: “Samen het lokaal shoppen versterken”



Antoon Verbeeck

28 augustus 2020

08u21 0 Sint-Katelijne-Waver Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver wil de overeenkomst met skwinkel voor de komende vijf jaar verlengen. Het wacht nog op de goedkeuring van de gemeenteraad.

Op 6 oktober bestaat skwinkel vijf jaar. De vzw verenigt alle lokale handelaars. Ze slaan geregeld de handen in elkaar om winkelen in eigen gemeente te stimuleren en aantrekkelijker te maken. “De voorbije jaren werkte skwinkel verschillende initiatieven en projecten uit. Deze versterken het lokale shoppen”, vertelt schepen van Lokale Economie Sven Verelst (CD&V). “Het is dan ook logisch dat we onze samenwerking verderzetten. Op 7 september zullen we aan de gemeenteraad vragen om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2025.” Het gemeentebestuur ondersteunt skwinkel met een jaarlijkse subsidie van 50.000 euro en op logistiek vlak. De voorbije vijf jaar heette skwinkel officieel ‘vzw Winkelpromotie Sint-Katelijne-Waver’. Omdat de naam skwinkel intussen ingeburgerd is, zal de vzw zijn naam officieel wijzigen naar ‘vzw skwinkel’.