Gemeente bundelt coronaschade van verenigingen en ondernemers: “Om daarna budget coronafonds te verdelen” Antoon Verbeeck

08 april 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver vraagt aan ondernemers en verenigingen om een schatting door te geven van de schade die ze lijden door de coronacrisis. Aan het begin van de coronacrisis besliste het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver om een coronafonds op te richten om ondernemers en verenigingen te vergoeden die schade lijden door de epidemie. “Op basis van deze gegevens zullen we een verdeelmethodiek opmaken om de budgetten uit het opgerichte coronafonds te verdelen”, klinkt het.

“Heel wat handelszaken en bedrijven werden tijdelijk gesloten. Veel verenigingen moesten evenementen en activiteiten annuleren en zagen zo broodnodige inkomsten wegvallen. Heel wat kosten lopen intussen gewoon door”, zegt burgervader Kristof Sels (N-VA). “Via het coronafonds willen we een compensatie voorzien voor de geleden verliezen. Voor we aan de slag gaan, hebben we een goed overzicht hiervan nodig.”

100.000 euro

“Op basis van de schademeldingen die we ontvangen, zullen we de komende weken een verdeelsleutel uitwerken. Half maart maakten we al 100.000 euro vrij voor het coronafonds. Indien nodig bekijken we of we dat bedrag kunnen optrekken.” De jeugd-, sport- en cultuurverenigingen kregen begin deze week een e-mail met de vraag welke activiteiten zij moesten annuleren en een schatting te maken van de inkomsten die ze hierdoor mislopen. Ondernemers kunnen een schatting van hun economische schade doorgeven via de gemeentelijke website (www.skw.be/coronafonds).