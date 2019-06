Geluidsschermen R6 ter hoogte van Ekelenhoek staan op hun plaats, wegdek wordt dit weekend vernieuwd Antoon Verbeeck

13 juni 2019

16u23 1 Sint-Katelijne-Waver De langverwachte geluidsschermen op de R6 ter hoogte van de wijk Ekelenhoek zijn zo goed als allemaal geïnstalleerd. Volgende week gebeuren nog de laatste afwerkingen en dit weekend wordt de wegverharding op het stuk R6 nog vernieuwd.

Samen met de geluidsschermen vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook de bestaande wegverharding van de R6 tussen de Liersesteenweg en de spoorwegbrug. Er wordt geluidsarm asfalt aangebracht. De geluidsschermen in combinatie met het geluidsarm asfalt zullen de geluidshinder van het verkeer op de R6 beperken voor de omwonenden in wijk Ekelenhoek. “De geluidsschermen staan er ondertussen, volgende week gebeuren nog de laatste afwerkingen aan de achterzijde van de schermen”, zegt woordvoerder van AWV Antwerpen Jef Schoenmaekers. “De schermen staan in de noordelijke berm van de R6 ter hoogte van wijk Ekelenhoek. De schermen zijn drie meter hoog en zijn geplaatst over een lengte van zo’n 750 meter. De schermen zien er ongeveer hetzelfde uit als de geluidsschermen tussen de rotonde aan de Berlaarbaan en de rotonde aan de Putsesteenweg. Onderaan is er een betonnen voet met daarop geluidsabsorberende panelen in beton.”

Ook het vernieuwen van de wegverharding op de R6 zelf, zit in de laatste rechte lijn. In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 juni brengt AWV nog de definitieve toplaag asfalt en de wegmarkeringen aan op de rijstroken richting de E19. Vrijdag vanaf 19 uur rijdt het verkeer richting de E19 over één rijstrook, het verkeer richting Putte blijft op twee versmalde rijstroken rijden. “Zaterdag in de loop van de dag, zodra de nieuwe asfaltlaag is afgekoeld, kan het verkeer hier overheen rijden en nemen we nog de tijdelijke rijbaanafscheidingen op de rijstroken richting Putte weg. Zonder onvoorziene omstandigheden kunnen zaterdagavond alle rijstroken weer in gebruik genomen worden. Als alle rijstroken klaar zijn, rest ons enkel nog het herstellen van de middenberm. De tijdelijke doorsteken worden weer opgebroken en de middenberm wordt opnieuw in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Dat gebeurt volgende week in de nacht van maandag op dinsdag en eventueel in de nacht van dinsdag op woensdag. Om veilig te kunnen werken wordt tijdens deze nacht(en) in beide richtingen de linkerrijstrook ingenomen.”