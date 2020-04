Geflitst aan 125 kilometer per uur op R6 Tim Van Der Zeypen

09 april 2020

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft donderdagochtend een snelheidscontrole gehouden op de R6 in Sint-Katelijne-Waver. In totaal werd er 662 autobestuurders gecontroleerd. Er werden achttien proces-verbalen opgesteld. “Vijf chauffeurs reden sneller dan 118 kilometer per uur. Eén van hen klokte af op 125 kilometer per uur”, meldt de politiezone. Deze chauffeurs mogen het binnenkort gaan uitleggen aan de politierechter. Zij riskeren naast de intrekking van hun rijbewijs ook nog een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.