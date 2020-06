Geen zomerscholen in Sint-Katelijne-Waver: “Wel extra investeren in pedagogisch zomeraanbod” Antoon Verbeeck

24 juni 2020

11u05 0 Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver springt niet op de kar van gemeenten en steden die tijdens de zomervakantie een zomerschool inrichten. Door de coronacrisis en de sluiting van scholen hebben sommige kinderen een achterstand opgelopen. Fractieleider van oppositiepartij SAMEN ANDERS Tom Ongena wou tijdens de gemeenteraad weten of de gemeente die achterstand gaat wegwerken met een zomerschool.

“De Vlaamse regering heeft op initiatief van minister Ben Weyts een oproep gedaan om zomerscholen in te richten. Ze voorziet daarbij in een financiële tegemoetkoming. De oproep was in een eerste inschrijvingsronde een groot succes: er werden 144 projecten ingediend, goed voor 734 klassen. Onder andere Duffel, een vergelijkbare gemeente met Sint-Katelijne-Waver, behoort tot de indieners. Vanuit onze gemeente is er geen voorstel ingediend. Dat kan echter nog wel: er is een tweede inschrijvingsronde, waarbij men tot 7 juli projecten kan indienen. Gaat de gemeente alsnog een initiatief nemen of promoten om ook in onze gemeente een zomerschool te organiseren?”, aldus Ongena.

Limiet

Bij het lokaal bestuur informeerden men bij de scholen op het grondgebied. “Uit een ondervraging bij onze scholen blijkt dat ze het niet zien zitten en aan hun limiet zitten qua mogelijkheden. Er werd ook aangegeven dat de nood naar een zomerschool klein is en men alle mogelijke achterstand aan het wegwerken is voor het einde van het schooljaar. Op dit moment zijn er ook weinig tot geen leerkrachten met een pedagogisch diploma te vinden die zich vrijwillig willen inzetten voor dit initiatief”, vertelt onderwijsschepen Sarah De Keyser (CD&V).

Pedagogisch aanbod

De schepen verwees ook naar de beperkte infrastructuur. “We vrezen ook dat een aantal leerlingen de zomerschool zien als een soort van kinderopvang. We gaan dus niet voor een zomerschool, maar prefereren wel een extra samenwerking met de sociale dienst en het Huis van het Kind. Voor onze zomerwerking gaan we extra investeren in een pedagogisch aanbod. Daar wordt een extra budget voor voorzien.”