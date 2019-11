Geen treinen tussen Mechelen en Kontich na ongeval TVDZM

02 november 2019

Het treinverkeer tussen Mechelen en Kontich is momenteel stilgelegd na een ongeval in Sint-Katelijne-Waver. Een persoon kwam er onder een trein terecht. Op de trein zitten naar verluidt zo’n honderdtal pendelaars. Zij zullen worden geëvacueerd. Vervoersmaatschappij NMBS heeft vervangbussen ingezet tussen het station van Mechelen Nekkerspoel en Kontich. Op vraag van de hulpdiensten werd het treinverkeer op alle vier treinsporen stilgelegd. Bij INFRABEL hoopt men snel twee van de vier sporen opnieuw in gebruik te kunnen nemen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.