Geef uw mening over voorrangsregeling op Markt Antoon Verbeeck

08 juni 2019

Inwoners kunnen tot en met zondag 16 juni hun mening kwijt over de voorrangsregeling op de Markt in het centrum van Sint-Katelijne-Waver. Op de website van het lokaal bestuur loopt er een bevraging over de verkeerssituatie. Binnenkort zal het gemeentebestuur beslissen of de huidige situatie een permanent karakter krijgt. Het zal hierbij de ervaring van de bewoners en weggebruikers meenemen. Door te antwoorden op vijf korte vragen kan je uw mening geven. “In januari vorig jaar pasten we de voorrangsregeling op de Markt aan. Na een aanpassingsperiode is het nieuwe systeem ingeburgerd, dus is het tijd voor een evaluatie. Hierbij willen we ook de mening van jullie, onze inwoners en weggebruikers, kennen”, deelt het lokaal bestuur mee.