Gangster die vrachtwagen vol iPhones overviel, zet op proces verdachte familieleden uit de wind Tim Van der Zeypen

19 augustus 2019

14u35 0 Sint-Katelijne-Waver Het parket in Mechelen heeft vanochtend celstraffen gevorderd van 36 maanden effectief tegen vier familieleden. De vier stonden terecht voor een goed georganiseerde overval op een vrachtwagen gevuld met iPhones, Macbooks en andere Apple-attributen. Drie familieleden ontkenden hun betrokkenheid, de vierde nam alle schuld op zich.

Begin januari 2019 werd er op klaarlichte dag, omstreeks 15.30 uur, een vrachtwagen overvallen op de R6 ter hoogte van de Heisbroekweg. De trucker moest plots hevig remmen nadat een voorligger op zijn rem ging staan. De achterligger, een Mercedes Sprinter, botste hierdoor tegen de vrachtwagen. “Er werd overeen gekomen om de verzekeringspapieren in te vullen en de trucker ging mee naar de bestelwagen”, zei openbaar aanklager Peter Peereboom op zitting. “Daar werd hij onmiddellijk bedreigd met een vuurwapen en opgesloten in de laadruimte. Vervolgens haalden drie mannen de hele vrachtwagen leeg.”

Het telefonie-onderzoek spreekt de verklaringen van de beklaagden tegen. Volgens het parket kon zij hierdoor alle vier familieleden op hetzelfde tijdstip van de overval op de R6 lokaliseren

60.000 euro

In de vrachtwagen zat in totaal voor zo’n 60.000 euro aan Apple-producten. Pas wanneer de vrachtwagen volledig leeg was, lieten de gangsters de trucker los en kon de politie worden ingelicht. Die startte een onderzoek op en kon, nadat de Mercedes Sprinter werd aangetroffen in een loods in Sint-Jans-Molenbeek, vier verdachten arresteren. Zij verschenen vandaag allemaal aangehouden voor de rechters. Het parket eiste effectieve celstraffen van 36 maanden en de distributeur van de Apple-producten stelde zich burgerlijke partij. Het claimde een vergoeding van om en bij 60.000 euro.

Aan de zijde van de verdediging bijna unaniem onschuldig. Enkel Nederlander Houssein A., gaf toe dat hij de spullen had gestolen en nam de schuld op zich. Volgens hem waren twee van vier verdachten, Bilal A. en Idrissi A. uit Mechelen, enkel geïnteresseerd in zijn Mercedes Sprinter en wilden ze hem die bewuste dag in januari enkel komen testen.

Telefonie-onderzoek

De derde verdachte, Mustapha A. en de mogelijke chauffeur van het voertuig die het ongeval veroorzaakte, zou volgens de verklaringen de Nederlander helemaal niet op de hoogte zijn geweest van de diefstal. “Die dag is hij enkel naar de dokter en moskee in Mechelen gegaan om vervolgens terug huiswaarts te keren”, aldus meester Saïd Aboulakil. Alleen sprak het telefonie-onderzoek die verklaringen tegen. Volgens het parket konden zij hierdoor alle vier familieleden op hetzelfde tijdstip van de overval op de R6 lokaliseren.

De rechters maken hun vonnis volgende week bekend.