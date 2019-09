Fietsster overlijdt na aanrijding op druk kruispunt waar al eerder doden vielen Antoon Verbeeck

26 september 2019

13u16 24 Sint-Katelijne-Waver Een 69-jarige inwoonster uit Sint-Katelijne-Waver is op donderdagmiddag om het leven gekomen na een verkeersongeval op het kruispunt Liersesteenweg-Clemenceaustraat; in de woonkern Elzestraat (Sint-Katelijne-Waver). De vrouw werd op de fiets aangereden door een vrachtwagen. De omstandigheden worden nog onderzocht.

De vrachtwagen sloeg omstreeks 11 uur de Clemenceaustraat in en reed op de kruising met de Liersesteenweg de zestiger op de fiets aan. De dame werd met de mug van AZ Sint-Maarten naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Edegem gebracht, waar ze niet veel later aan haar verwondingen overleed. “De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Volgens de eerste resultaten van het onderzoek zou de vrachtwagenchauffeur de verkeersregels gerespecteerd hebben. De fietsster wilde afslaan aan de Clemenceaustraat. Op dat moment kwam de vrachtwagen vanuit de Liersesteenweg. De fietsster werd geraakt en kwam ten val”, aldus Ilbe Seghers, officier van wacht van politiezone Bodukap. De politie sloot tijdens de middag de Clemenceaustraat af en plaatste een noodtent voor de reanimatie van het slachtoffer. De vrachtwagenchauffeur was onder de indruk van het ongeval en werd opgevangen door slachtofferbejegening.

Levensgevaarlijk

Het is niet de eerste keer dat er op het kruispunt doden vallen. In 2017 lieten drie studenten van Campus De Nayer er het leven toen ze na een fuif richting hun kot aan rijden waren. Hun voertuig reed eerst tegen een verkeerslicht, vervolgens tegen drie geparkeerde wagens en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van een appartementsblok. Het kruispunt heeft dan ook een kwalijke reputatie bij de bewoners. “Ik woon aan de overkant van mijn frituur en steek het kruispunt dagelijks over”, vertelt Anne Jacobs van frituur ‘t Meuleke. “De drukte en de ligging van de zebrapaden maken het kruispunt levensgevaarlijk. Ik kan het met geen ander woord omschrijven. De gemeente zal in de loop der jaren wel verschillende klachten hebben gekregen. Maar wat kan je hier als gemeente aan doen? De Liersesteenweg valt onder de bevoegdheid van het gewest. Er zal dus niet snel iets gewijzigd worden, vrees ik.” Dat bevestigt ook schepen van Mobiliteit in Sint-Katelijne-Waver Eric Janssens (CD&V): “Als er aanpassingen moeten gebeuren zal dit in samenspraak met het Agentschap voor Wegen en Verkeer gebeuren, de wegbeheerder van de Liersesteenweg. Het kruispunt is zeker en vast een druk punt, zeker de laatste tijd.” Volgens het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) gaat het echter niet om een ‘zwart verkeerspunt’. “Er zijn geen ingrepen gepland, op korte of op lange termijn”, aldus Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het AWV.