Fietskluizen op fietsostrade Mechelen-Antwerpen zijn klaar voor gebruik Antoon Verbeeck

24 mei 2019

13u04 0 Sint-Katelijne-Waver Op de F1, de fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen, zijn sinds kort alle Fietskluizen geïnstalleerd en operationeel. Fietsers op de fietsostrade F1 die in panne vallen, kunnen met een elektrische vervangfiets uit die kluis hun rit zorgeloos verder zetten. In onze regio vind je ze in Duffel (Station, Klokkenstraat), Sint-Katelijne-Waver (Station, Spoorweglei) en Mechelen (Caputstreenstraat).

“Vanuit mobiliteit hebben we de voorbije legislatuur zwaar geïnvesteerd in de F1: het wegwerken van missing links en vooral ook de aanleg van complexe fietsinfrastructuur zoals fietsbruggen en –tunnels waarmee we gevaarlijke punten willen wegwerken. Dagelijks passeren hier immers 6. 000 fietsers”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA). “De service van de Fietskluizen verhoogt het comfort van de recreatieve en functionele fietsers. Je geraakt gegarandeerd op je bestemming op een veilige manier. Bij panne krijg je een degelijke elektrische vervangfiets, en je eigen fiets wordt binnen de dag hersteld. Kortom, deze dienstverlening sluit naadloos aan bij de ultieme doelstelling om met optimale fietsinfrastructuur een goede dienstverlening naar de burger te garanderen.”

De provincie Antwerpen trok voor de installatie van deze Fietskluizen aan de F1, acht in totaal, een budget van 70.000 euro uit. De Fietskluizen vind je om de drie kilometer op de F1.