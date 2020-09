Fietsbieb leent kinderfietsen uit in Sint-Katelijne-Waver: “Fietsen stimuleren bij kinderen” Antoon Verbeeck

26 september 2020

19u10 0 Sint-Katelijne-Waver In Sint-Katelijne-Waver werd op zaterdag de Fietsbieb gelanceerd. De Fietsbieb is een initiatief waar kinderen tot 12 jaar een fiets kunnen ontlenen en deze zo vaak ruilen als ze willen. Je vindt hem op de hoek van de Berkelei en Borgersteinlei.

“In verschillende Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Mechelen, is de Fietsbieb al actief. Dankzij onze inwoner Divan Nas kwam het initiatief tot bij het gemeentebestuur. We merken dat er ook in onze gemeente vraag is naar het gebruik van kinderfietsen tegen een lage prijs”, vertelt schepen Sarah De Keyser (CD&V), schepen van Vrijwilligersbeleid. Fietsbieber ben je als je lid wordt voor 20 euro per jaar. Schenk je een kinderfiets in goede staat, dan ben je meteen een jaar gratis lid.

Fietsen stimuleren

“De Fietsbieb wil het fietsen stimuleren bij kinderen, maar ook in gezinsverband. Fietsen is gezond en tevens goed voor het milieu. De Fietsbieb informeert je daarom ook graag over leuke initiatieven in de buurt”, klinkt het bij initiatiefnemers Stroming vzw en Beweging.net. . Het lokaal bestuur geeft ondersteuning door een ruimte ter beschikking te stellen waar de fietsjes kunnen opgeborgen worden en waar de uitleenpost kan georganiseerd worden. In oktober kan je er terecht tijdens kermis Pasbrug op zaterdag 10 oktober tussen 14 en 16 uur. Vanaf november wekelijks op zaterdag tussen 11 en 12 uur. Bij de start van de Fietsbieb staan reeds meer dan 20 kinderfietsjes te blinken.