Festival Elzerock verhuist naar Sint-Michielsdomein Antoon Verbeeck

22 mei 2019

Het eendaagsfestival Elzerock verhuist dit jaar naar het park van het Sint-Michielskasteel in de Groenstraat. De vorige edities vonden plaats onder de kerktoren van de Elzestraat en op de parking aan het kasteel. “De locatie is dan wel anders, het opzet blijft nog steeds hetzelfde: leven in de brouwerij brengen”, zegt Ronny Slootmans van de organisatie. “Onze vorige edities telden zo’n 1.500 aanwezigen. Of onze nieuwe locatie meer volk gaat lokken, zal in augustus blijken. Bart Kaëll, Soulbrothers, Funktastix, Xzent en Nite Spirit staan op de de affiche.” Elzerock is op 10 augustus aan zijn vierde editie toe. De inkom is gratis.