Felle brand in serre van bloemen- en plantenkwerkij Tim Van der Zeypen

25 augustus 2019

22u00 0 Sint-Katelijne-Waver Bij bloemen- en plantenkwekerij Van Den Bosch in Sint-Katelijne-Waver heeft het zondagavond gebrand. De brand verspreidde zich razendsnel en richtte behoorlijk wat schade aan. Al kreeg de brandweer het vuur snel onder controle.

De brand brak omstreeks 19.30 uur uit in een serre van de kwekerij waar de planten worden klaar gemaakt om te kunnen leveren. De zaakvoerders waren naar verluidt nog maar net naar huis vertrokken, toen ze op de hoogte werden gebracht door een familielid dat er brand was uitgebroken. Die brand ging overigens gepaard met een felle rookontwikkeling die tot ver buiten Sint-Katelijne-Waver was te zien.

“Bij onze aankomst ging het om een uitslaande brand”, vertelt kapitein Peter Verelst bij de brandweerzone Rivierenland. “Het vuur verspreidde razendsnel maar gelukkig konden we voorkomen dat het vuur naar de andere aanpalende serres uitbreidde.” De brandweer deed dat door de kwekerij binnen te dringen via een magazijn naast de serre.

LEES VERDER ONDER DE VIDEO

“Aanzienlijk maar beperk”

De brandweermannen kregen het vuur dus snel onder controle maar moesten wel nog een hele lange tijd nablussen. De schade die de vlammenzee heeft aangericht is aanzienlijk maar bleef door het snelle werk van de brandweer en het tijdig opmerken van de brand, beperkt tot enkele plastic verpakkingsmaterialen en een toestel dat het klimaat in de serres regelde.

Verder zou de rookschade in de aangrenzende serres miniem zijn en is er wel nog waterschade. Vermoedelijk ontstond het vuur door een technisch defect in een van de toestellen die aanwezig waren in de serre. Al zal de politie van Bodukap de oorzaak verder onderzoeken. Bij de brand vielen er geen gewonden.