Feesteditie Elzerock verhuist naar 2021: “Dit betekent niet het einde van ons festival” Antoon Verbeeck

17 april 2020

08u22 0 Sint-Katelijne-Waver Het coronavirus treft ook de vijfde editie van Elzerock, het zomerfestival in Elzestraat (Sint-Katelijne-Waver). De organisatie voelt zich genoodzaakt om het evenement uit te stellen naar volgend jaar.

“We zagen de bui al even hangen, maar de nieuwe maatregelen komen toch als een mokerslag binnen . We zijn dit evenement immers al maanden aan het voorbereiden met de hele groep en het ging een mooie feesteditie worden, met mooie namen op de affiche over twee dagen gespreid”, zegt Ronny Slootmans.

“Toch is het ook voor ons belangrijk dat er nu duidelijkheid is. We zijn geen Tomorrowland of Rock Werchter, maar vorig jaar hadden ook wij zo’n 3.000 bezoekers, dus we vallen sowieso ook onder die regeling. Daarenboven zijn wij nog één van de weinige gratis festivals in de regio. Wij kunnen dit doen door sponsoring, maar in de huidige omstandigheden vinden wij het niet opportuun om nu zelfstandigen en bedrijven hiermee lastig te vallen. Zij hebben in deze economisch barre tijden andere zorgen aan hun hoofd.”

De feesteditie die Elzerock in petto had, wordt voor even in de koelkast gestoken. “Om er dan in 2021 terug tegenaan te gaan. In de nabije toekomst zullen we nog wel de praktische zaken verder afwerken. En misschien kunnen we de extra tijd die we nu hebben, wel gebruiken om nog nieuwe ideetjes uit te werken. We laten Elzerock alleszins niet verloren gaan.”