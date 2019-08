Familieleden krijgen drie jaar effectief voor goed georganiseerde overval Tim Van der Zeypen

28 augustus 2019

18u45 0 Sint-Katelijne-Waver De rechtbank in Mechelen heeft vier familieleden schuldig bevonden aan de zeer goed georganiseerde overval op een vrachtwagen met Apple-producten. Hoewel drie van hen de feiten ontkenden, kregen ze alle vier een celstraf van drie jaar effectief.

De overval dateert van begin januari 2019. Een trucker met Apple-producten moest toen op de R6 vol in de remmen nadat een voorligger plots remde. Een achterligger, een Mercedes Sprinter, kon de aanrijding niet meer verhinderen en botste tegen de vrachtwagen. Na de aanrijding werd er beslist om de verzekeringspapieren in te vullen maar dat draaide anders uit. “De trucker werd onmiddellijk bedreigd met een vuurwapen en opgesloten in de laadruimte van een bestelwagen. Vervolgens haalden drie mannen de hele vrachtwagen leeg”, klonk het vorige week bij het parket.

Vrijspraak

Enkel de Nederlandse verdachte Houssein A. bekende zijn betrokkenheid en zette op zitting, de drie anderen uit de wind. “Ze hadden niets met de feiten te maken en waren helemaal niet op de hoogte van zijn plannen”, klonk het. De drie ontkenden hun betrokkenheid dus met klem en vroegen de vrijspraak. “Mijn cliënt was inderdaad in Mechelen maar bezocht enkel de dokter en de moskee. Daarna is hij gewoon terug naar huis gegaan”, zei de meester Saïd Aboulakil op zitting. Hij verdedigde de verdachte die volgens het gerecht met de wagen reed die het ongeval had veroorzaakt.

60.000 euro

De rechters in Mechelen volgden de redenering van de advocaten dus niet. Ze stuurden alle vier voor drie jaar naar de gevangenis en veroordeelde hen ook nog tot het betalen van een geldboete van 1.600 euro elk. Volgens de distributeur van de Apple-producten werd er in totaal voor ruim 60.000 euro aan producten gestolen. Zij stelden zich burgerlijke partij en vroegen en kregen de schadeclaim toegekend. Of de veroordeelde familieleden in beroep gaan tegen het vonnis, is nog niet bekend.