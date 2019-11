Extra rijstrook moet fileprobleem in Elzestraat oplossen Antoon Verbeeck

19 november 2019

16u12 10 Sint-Katelijne-Waver Het Agentschap Wegen en Verkeer zal een extra rijstrook creëren voor het verkeer dat vanuit de kern Elzestraat de R6 wil oprijden. De rijstrook komt er op vraag van het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver dat de fileproblematiek wil aanpakken. De werken worden volgend jaar uitgevoerd.

“Sinds de bouw van de fly-over stellen zich grote fileproblemen aan de noordkant van de R6. Vele uren per dag, ook buiten de spits, is het aanschuiven tot voorbij het kruispunt met de Walemstraat en Clemenceaustraat. Regelmatig gebeurt het dat bestuurders ook op het kruispunt zelf staan te wachten. Wat dan ook daar tot problemen leidt”, deelt het lokaal bestuur mee, dat al geruime tijd met wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) naar oplossingen zoekt. “Op onze vraag hebben ze de lichtenregeling aangepast. Deze ingreep kon maar beperkt bijdragen aan het verminderen van de files”, zegt schepen van Mobiliteit Eric Janssens (CD&V). “Uit een onderzoek van AWV bleek dat verdere aanpassingen aan de lichtenregeling niet gewenst zijn. Het creëren van extra capaciteit op de rechtdoor- en afslagstroken is een betere oplossing.”

Zomer 2020

“AWV stelt daarom voor om vanaf het kruispunt met de Walemstraat en Clemenceaustraat twee volwaardige rijstroken te creëren: de linkerrijstrook om rechtdoor en linksaf te gaan, de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan (richting R6). Zo wordt voorkomen dat men moet invoegen om daarna weer uit te splitsen. Een deel van de middenberm moet hiervoor worden opgebroken en parkeerplaatsen langs de rijbaan verdwijnen. Omdat er geen onteigeningen nodig zijn, kunnen deze werken op relatief korte termijn worden uitgevoerd. AWV heeft de aannemer die momenteel de fly-over aan de Antwerpsesteenweg bouwt opdracht gegeven om deze werken ook uit te voeren. Afhankelijk van de voortgang van de werken zullen de aanpassingen uiterlijk in de zomer van 2020 uitgevoerd worden.”