Extra geluidsschermen aan zone rondpunt Heisbroekweg (R6): “Moeten geluidshinder in Kasteellaan en Donk verminderen” Antoon Verbeeck

27 augustus 2020

17u28 0 Sint-Katelijne-Waver Langs de R6 ter hoogte van de Kasteellaan en Donk komen er geluidsschermen, dat maakt het Agentschap voor Wegen & Verkeer (AWV) bekend. De exacte locatie, hoogte en lengte van de schermen wordt nog bepaald. “De vraag van de bewoners om iets aan de geluidshinder te doen is niet in dovemansoren gevallen”, klinkt het.

Minister Lydia Peeters (Open Vld) heeft reeds de opdracht gegeven extra budgetten uit te trekken voor extra schermen langs de R6, dit ter hoogte van de Kasteellaan en Donk. De schermen zijn een aanvulling op de milderende maatregelen die reeds voorzien waren in het kader van de milieu-effectenstudie (project-MER) die het Agentschap Wegen en Verkeer liet uitvoeren. “Met deze beslissing worden daar dus nog bijkomende schermen aan toegevoegd om ook de leefbaarheid in de omgeving van de Kasteellaan/Donk te verbeteren. De exacte locatie, hoogte en lengte van de schermen wordt nog verder bepaald tijdens de uitwerking van het technisch ontwerp die nu loopt. In de loop van 2021 wil AWV starten met de uitvoering van alle milderende maatregelen”, klinkt het bij AWV.

Geluidshinder

In juni stelden Wegen en Verkeer en studiebureau Antea de voorlopige resultaten van de eerste versie van het milieu-effectenonderzoek (project-MER) van de doorgetrokken R6 voor aan belanghebbenden en omwonenden. Uit dat MER-onderzoek kwam naar voor dat een reeks milderende maatregelen moesten genomen worden om de negatieve effecten van de doortrekking van de R6 op de omgeving te compenseren. Voor de omgeving ten zuiden van de rotonde Heisbroekweg, langs het bestaande deel van de R6, verplichtte het project-MER echter geen geluidsmilderende maatregelen.

Met deze ingreep doen we iets aan de overlast en komen we tegemoet aan de vraag van veel bewoners daar om hun leefbaarheid te verbeteren Minister Lydia Peeters

“Volgens de geldende regelgeving waarop de MER-deskundigen zich baseren, is er voor deze woningen geen significante stijging van het geluid als gevolg van de doortrekking van de R6. Hoewel er geen significante stijging kon worden vastgesteld toonden metingen wel aan dat de geluidshinder er groot was en is. Het resultaat was begrijpelijk een grote teleurstelling voor de bewoners daar. Hoewel het MER hier dus geen maatregelen oplegt, is de vraag van de bewoners uit de Kasteellaan, Donk en Valkstraat om iets aan de geluidshinder te doen niet in dovemansoren gevallen. Daarom is de problematiek verder onderzocht, zij het los van het voorliggende project-MER.”

Verbetering leefbaarheid

“Ik heb het licht op groen gezet om naast de reeds voorziene 2 kilometer aan geluidsschermen nog 500 meter extra aan schermen te plaatsen in de zone rond de rotonde Heisbroekweg. Hoewel dit niet als zodanig voorwerp uitmaakte van het milieu-effectenonderzoek, bleek wel dat ook die omgeving hoog scoort inzake geluidsoverlast”, zegt Peeters. “Met deze ingreep doen we iets aan die overlast en komen we tegemoet aan de vraag van veel bewoners daar om hun leefbaarheid te verbeteren.” In overleg met de adviesinstanties wordt het project-MER de komende maand gefinaliseerd en maakt AWV de nodige plannen op voor de milderende maatregelen en de bijkomende geluidsschermen. “In het najaar kan dan een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend worden.”