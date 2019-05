Ex-schepen Tom Ongena: “Trajectcontroles Berlaarbaan en Walemstraat zijn al jaar inactief” Antoon Verbeeck

21 mei 2019

17u23 0 Sint-Katelijne-Waver De trajectcontroles op de Berlaarbaan en in de Walemstraat in Sint-Katelijne-Waver zijn al een jaar niet actief, dat meldt Tom Ongena van oppositiepartij Samen Anders. Ongena zegt dat hij in zijn tijd als mobiliteitsschepen niet op de hoogte was gebracht. Het probleem zou volgens burgervader Kristof Sels (N-VA) binnenkort opgelost zijn. “Ongena had zoiets als voormalig mobiliteitsschepen moeten weten. Het bewijst dat zijn dossierkennis nul is.”

Sinds 2016 zijn er trajectcontroles geïnstalleerd op de Berlaarbaan en in de Walemstraat. “Onze gemeente was een van de eerste gemeenten in Vlaanderen die op eigen wegen trajectcontroles heeft geïnstalleerd. Ze vormen een noodzakelijk sluitstuk van een efficiënt verkeersveiligheidsbeleid”, zegt Tom Ongena, vorige legislatuur schepen van Mobiliteit, nu in de oppositie. “Vorig jaar werden er bijkomende camera’s geplaatst. Rond het centrum, op de Stationsbrug en en rond Pasbrug werden vrachtwagensluizen ingesteld. Die moeten het doorgaande zwaar verkeer uit de dorpskernen houden.”

Vorige maand vroeg Ongena de resultaten op van metingen van deze camera’s. “Het antwoord is ronduit ontluisterend. De beide trajectcontroles blijken al een jaar amper of niet meer te functioneren. Volgens het antwoord waren er technische problemen met de trajectcontroles, die pas recent opgelost werden. En nu moet men blijkbaar wachten op een nieuwe ijking. Het is onbegrijpelijk dat deze trajectcontroles, die honderdduizenden euro’s hebben gekost, een jaar inactief zijn. Ook de vrachtwagensluizen, die ook al meer dan een jaar geleden geplaatst werden, zijn met ernstige vertraging geopend.”

Druk zetten

Dat wil wel zeggen dat Ongena zélf nog schepen was toen de trajectcontroles ophielden met werken. Volgens Ongena werd hij tijdens zijn periode als schepen niet op de hoogte gebracht over de inactiviteit van de trajectcontroles. Niet door de politie, niet door de burgemeester. Het raadslid betreurt de manke werking van de camera’s en spreekt van een gebrekkige opvolging. “Dit is niet voor herhaling vatbaar. Ik reken erop dat de trajectcontroles nu snel terug actief worden en dat men vanaf 1 juni ook effectief start met de controle op doorgaand zwaar verkeer. Ik zal op de volgende gemeenteraad voorstellen dat er een systematische, halfjaarlijkse rapportering komt van de resultaten van de camera’s aan alle gemeenteraadsleden. Ik hoop dat dit voldoende druk zal zetten op alle betrokkenen om de camera’s ook effectief te gebruiken.”

Dossierkennis

“De trajectcontroles worden een dezer opnieuw op actief gezet. Het ging om een softwareprobleem waarvan niet alleen Sint-Katelijne-Waver maar ook andere gemeenten hinder hebben ondervonden. Tom Ongena had dit als voormalig mobiliteitsschepen moeten weten. Het bewijst dat zijn dossierkennis nul is”, reageert burgemeester Kristof Sels (N-VA). “Ik wil gerust navragen of een halfjaarlijkse rapportering haalbaar is en niet te veel tijd vraagt. De cijfers komen sowieso al in het jaarverslag te staan. Wel opvallend dat hij in zijn tijd als schepen nooit naar cijfers heeft gevraagd en nu wel plots interesse toont.”