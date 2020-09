Elektrische fiets vat vuur tijdens het opladen Tim Van Der Zeypen

15 september 2020

16u00 0 Sint-Katelijne-Waver De hulpdiensten zijn dinsdagnamiddag moeten uitrukken naar de Hoogstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver bij Sint-Katelijne-Waver. Een elektrische fiets in de garage van een woning vatte plotseling vuur. De schade is aanzienlijk. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond iets na 14.00 uur vanmiddag. Het waren de buren van de getroffen woning, die alarm sloegen. Zij merkten een rookontwikkeling op. “Bij onze aankomst zocht de rook inderdaad een uitweg via enkele kieren in de gevel en de schouw”, zegt brandweerkapitein Peter Verelst.

De brandweermannen drongen de woning binnen via de voordeur en met warmtecamera’s. Daarmee werd de bron van de rookontwikkeling opgespoord. “Die vonden we uiteindelijk in de garage”, gaat de brandweerkapitein verder. “Een elektrische fiets had er vuur gevat.”

Opladen

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Er moest wel nog een lange tijd worden nageblust en worden geventileerd. De schade is aanzienlijk, maar situeert zich voornamelijk in de garage. Daar waren onder meer enkele isolatieplaten naar beneden gekomen omwille van de hitte.

De elektrische fiets raakte eveneens beschadigd. In de garage bevond er zich verder ook nog een personenwagen. Of ook de wagen schade opliep, is nog niet belend. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht, maar ontstond vermoedelijk door een kortsluiting bij het opladen van twee elektrische fietsen.

Door de bluswerken werd de Hoogstraat afgesloten voor het verkeer. De verkeershinder bleef beperkt.